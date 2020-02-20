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В немецком Ханау при стрельбе в кальянных погибли девять человек

Общество

 

При стрельбе в двух кальянных немецкого города Ханау погибли девять человек, сообщает местная полиция. Ранее было известно о восьми погибших и пяти пострадавших.

Правоохранители обнаружили тело предполагаемого стрелка в его доме, рядом с ним был еще один труп. Указаний на то, что были другие нападавшие, на данный момент нет, отметили в полиции. 

Точные мотивы стрелка и данные о его происхождении на данный момент неизвестны, однако, по данным Bild, открыть стрельбу мог немец. Источник издания уточнил, что у него была лицензия на охоту.  

Стрельба произошла накануне около 22:00 по местному времени (00:00 20 февраля по мск). Hessenschau уточняет, что в одной кальянной были застрелены три человека, очевидец рассказал изданию примерно о восьми-девяти выстрелах там. Затем преступник направился в другое заведение, где застрелил еще пятерых человек. 

Теги:
германия, гибель, стрельба, em

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