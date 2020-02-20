В немецком Ханау при стрельбе в кальянных погибли девять человек

При стрельбе в двух кальянных немецкого города Ханау погибли девять человек, сообщает местная полиция. Ранее было известно о восьми погибших и пяти пострадавших.

Правоохранители обнаружили тело предполагаемого стрелка в его доме, рядом с ним был еще один труп. Указаний на то, что были другие нападавшие, на данный момент нет, отметили в полиции.

Breaking: BILD is reporting that 8 people are dead following a mass shooting in Hanau, Germany. Reports indicate that the shooting(s) took place in the vicinity of at least one hookah bar. pic.twitter.com/tWG7yiqtTU — PM Breaking News (@PMBreakingNews) February 19, 2020

Точные мотивы стрелка и данные о его происхождении на данный момент неизвестны, однако, по данным Bild, открыть стрельбу мог немец. Источник издания уточнил, что у него была лицензия на охоту.

Стрельба произошла накануне около 22:00 по местному времени (00:00 20 февраля по мск). Hessenschau уточняет, что в одной кальянной были застрелены три человека, очевидец рассказал изданию примерно о восьми-девяти выстрелах там. Затем преступник направился в другое заведение, где застрелил еще пятерых человек.