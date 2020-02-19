Власти Китая рекомендовали для лечения коронавируса аналог российского «Арбидола»

Комиссия здравоохранения Китая включила препарат «Абидол» в новую версию предварительного плана лечения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.

Противовирусные лекарства были включены в план впервые: помимо «Абидола» в качестве препарата для тестирования там также указаны еще три препарата — хлорохинфосфат, а также рибавирин в комбинации с интерфероном или лопинавиром/ритонавиром.

Действующим веществом препарата является умифеновир, который известен в России под названием «Арбидол»: после окончания действия патента на «Арбидол» в 2007 году, в Китае начали производить несколько его дженериков — помимо «Абидола», как отмечает The Bell, известны также «Арибидол» и другие.

О возможном применении умифеновира для экспериментального лечения китайские вирусологи говорили в начале февраля: препарат якобы способен ингибировать репликацию коронавируса, замедляя ее в 60 раз, и тормозить патологическое действие вируса на клетки. После появления этих сообщений цены на нефть выросли на 4%. В ВОЗ отвечали на это, что лекарств от вируса с подтвержденной эффективностью еще нет.

Из-за разночтений между «Арбидолом» и «Абидолом» СМИ тогда допускали, что речь шла об опиоидном анальгетике Трамадоле, зарегистрированном в Индии под названием «Абидол». Однако South China Morning Post и New York Times указывали, что китайский «Абидол» и «Арбидол» это препараты с одним и тем же действующим веществом. Китайское написание препарата, используемое в проекте Комиссии здравоохранения, в свою очередь читается как «Арбидол», добавляет The Bell со ссылкой на нескольких ученых-китаистов.

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Разработанный в СССР «Арбидол» используется для профилактики и лечения простуды и гриппа; поскольку он входит в список жизненно необходимых и важнейших препаратов, цены на него регулируются государством. В прошлом году он занимал среди противовирусных препаратов на российском рынке четвертое место с долей рынка 8%.

Критики «Арбидола» утверждают, что его противовирусное действие не было клинически доказано. Esquire также отмечал, что в России препарат выпускает компания «Фармстандарт», принадлежащая бизнесмену Виктору Харитонину. СМИ называли его другом вице-премьера Татьяны Голиковой и бывшего главы Росздравнадзора Николая Юргеля.