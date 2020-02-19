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В Минюсте попросили двухмесячную отсрочку на доработку проекта нового КоАП. Мишустин ругал его за «непосильное» повышение штрафов
Рабочая группа правительства по подготовке проекта нового Кодекса об административных правонарушениях попросила двухмесячную отсрочку для доработки документа. Срок внесения документа в правительство предложили сдвинуть с марта на май, а срок внесения в Думу — с апреля на июнь, сообщила пресс-служба министерства юстиции.
Чиновники намерены в новом проекте продолжить сокращать число составов КоАП и стремиться к «либерализации административной ответственности». «КоАП имеет широкое общественное звучание и влияет на жизнь каждого гражданина. Именно поэтому важно тщательно отнестись к вопросам о размерах штрафов и сроках наказаний по административным делам», — говорится в релизе Минюста.
Разработка нового КоАП началась в прошлом году для упорядочения документа: за 17,5 лет существования туда внесли около 5 тысяч правок. Готовый проект кодекса был опубликован в конце января и вызвал критику из-за увеличения штрафов за превышение скорости в несколько раз и ужесточения многих других санкций для автомобилистов — вплоть до конфискации машины.
Против повышения штрафов выступали новый председатель правительства Михаил Мишустин, назвавший его «непосильным», и генсекретарь «Единой России» Андрей Турчак, сравнивший его с «репрессивной машиной». Глава думского комитета по законотворчеству Павел Крашенинников также говорил, что документ в настоящем виде «возбуждает ненависть к законотворчеству». Хотя в Минюсте в ответ отмечали, что в проекте КоАП большее число нарушений ПДД стали допускать вынесение предупреждения вместо штрафов, там обещали доработать документ «с учетом общественного мнения».