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В Москве водители автобусов рассказали о приказе мониторить пассажиров-китайцев. В «Мосгортрансе» объяснили это «обеспечением комфорта»
В Москве водителей наземного общественного транспорта — автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов — обязали сообщать диспетчерам, если в салоне находятся «лица китайской национальности». Об этом глава профсоюза работников общественного транспорта Юрий Дашков рассказал «МБХ медиа».
«Варламов.ру» и «МБХ медиа» также опубликовали фотографии экранов навигаторов водителей, на которых были требования сообщать диспетчерам о пассажирах-азиатах. Диспетчеры же должны будут вызвать на место полицейских, утверждается в появившемся в соцсетях скриншоте электронного письма, якобы за авторством замначальника центральной диспетчерской «Мосгортранса» Василия Уварова.
Дашков настаивает, что письмо подлинное (в качестве темы письма там, в частности, указан «коронавирус»). Пресс-служба «Мосгортранса» в твиттере назвала его «фейком», его предполагаемый автор Василий Уваров заявил, что впервые слышит о таком документе.
При этом там подтвердили, что поручали водителям «осуществлять мониторинг в целях обеспечения комфорта и безопасности». В «Мосгортрансе» заверили, что данные отправляются не в полицию, а медикам, чтобы те в случае необходимости приняли профилактические меры.
Алексей, это фейк.— Мосгортранс (@mosgortrans_ru) February 19, 2020