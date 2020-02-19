СМИ: девять сотрудников «Ростелекома» задержали по делу о картельном сговоре на 788 миллионов рублей

В Воронеже сотрудники правоохранительных органов задержали девять сотрудников «Ростелекома» по подозрению в картельном сговоре. Об этом со ссылкой на источники сообщают Интерфакс и «Коммерсант».

По данным СМИ, задержанные могли участвовать в сговоре на торгах на строительстве новых линий. Ущерб оценивается в 788 миллионов рублей. Силовики предполагают, что в сговоре участвовали девять компаний из разных регионов. Некоторые из них отказались от участия в торгах, а остальные, как пишет «Коммерсант, «сымитировали падение ценового предложения».

В пресс-службе «Ростелекома» подтвердили факт проведения следственных мероприятий в офисах компании. Там отметили, что компания помогает сотрудникам правоохранительных органов с расследованием, которое проводится по фактам выявленных нарушений в сфере закупок и при строительно-монтажных работах.

Картельным сговором называют неофициальное соглашение разных компаний одной отрасти об определенной цене или объемах закупок, продаж или производства. В России, как и во многих странах мира, картели запрещены.