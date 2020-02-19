Путин возложил цветы к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга Собчаку. Прошло 20 лет с его смерти

Президент Владимир Путин почтил память первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и возложил цветы к его памятнику на Васильевском острове. Об этом сообщают РИА Новости.

Путин у памятника Собчаку. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

К памятной церемонии в северной столице присоединились вдова Собчака Людмила Нарусова, их дочь Ксения Собчак, а также глава Сбербанка Герман Греф, глава Счетной палаты Алексей Кудрин и другие.

Анатолий Собчак был первым мэр Санкт-Петербурга после развала СССР. Во время предвыборной кампании на этот пост Собчак назначил Владимира Путина начальником штаба. После победы на выборах политик назначил будущего президента своим заместителем. Собчак скончался в ночь с 19 на 20 февраля от сердечной недостаточности.