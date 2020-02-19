Обвиняемый по делу Голунова полицейский признал вину и дал показания против начальника

Экс-полицейский Денис Коновалов, обвиняемый в подбрасывании наркотиков журналисту «Медузы» Ивану Голунову, признал вину и дал показания на своего начальника Игоря Ляховца. Об этом Интерфаксу заявил адвокат Алексей Коврижкин.

«На прошлой неделе в ходе очной ставки моего подзащитного Ляховца и его бывшего подчиненного Коновалова полицейский заявил, что это Ляховец дал ему указания подкинуть Голунову наркотики. Коновалов также полностью признал свою вину», — цитирует агентство слова защитника.

Коврижкин уточнил, что бывший замначальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Ляховец отвергает эти обвинения и свою вину не признает. Защитник уверен, что следователи оказали давление на Коновалова и вынудили его дать признательные показания.

В январе этого года по «делу Голунова» арестовали пятерых экс-полицейских, участвовавших в задержании журналиста. Их обвинили в превышении должностных полномочий, фальсификации улик и хранении наркотиков. По данным следствия, Ляховец является организатором преступления.

Летом прошлого года журналиста задержали по делу о распространении наркотиков и отправили под домашний арест. Он утверждал, что запрещенные вещества ему подбросили. Спустя несколько дней дело прекратили и Голунова отпустили.