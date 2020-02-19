Суд отправил в больницу еще одну сбежавшую из карантина пациентку

Невский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск Роспотребнадзора о принудительной госпитализации Анны Рыбаковой, которая сбежала из карантинной зоны Боткинской больницы. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Женщина должна будет провести в карантине еще пять дней для проверки на коронавирус. Сама она не явилась на заседание, которое прошло в закрытом режиме. Иск о принудительном возвращении в больницу подала главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталья Башкетова.

Ранее такое же решение вынес Петроградский районный суд в отношении петербурженки Аллы Ильиной, которая сбежала из Боткинской больницы, замкнув провода магнитного замка. Позже стало известны еще два случая побега пациентов: мужчина и женщина самовольно покинули медучреждение, но позже решили вернуться. На фоне скандала с побегами пациентов был уволен главврач больницы имени Боткина Алексей Яковлев.