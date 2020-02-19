ФСБ объявила о задержании семерых членов ячейки исламистского движения «Таблиги Джамаат»

Федеральная служба безопасности задержала в Москве и области семерых членов международного религиозного движения «Таблиги Джамаат» (признано в России экстремистской организацией и запрещено). Об этом Интерфаксу сообщили в спецслужбе.

Силовики задержали трех руководителей местной ячейки движения и его четырех активных сторонников. В ФСБ утверждают, что они занимались вербовкой новых членов и пропагандой экстремистской идеологии. Во время обысков у них дома изъяли запрещенную литературу и атрибутику.

Некоторые из задержанных являются выходцами из Центральной Азии. Против всех возбудили уголовное дело об организации и участии в экстремистской организации (ч. 1 и ч. 2 ст. 282.2 УК).

Религиозное движение «Таблиги Джамаат» появилось в 1926 году в Индии и занимается пропагандой ислама фундаменталистского толка. В 2009 году Верховный суд внес его в реестр эктремистских организаций, заподозрив в поддержке международных террористов. Однако по данным экспертов из информационно-аналитического центра «Сова», члены движения не были когда-либо замечены в призывах к насилию. Три года назад ФСБ задержала 69 сторонников этого религиозного направления.