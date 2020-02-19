Песков: федеральный центр не может контролировать расследование о нападении на обозревателя «Новой» Елену Милашину в Грозном

Федеральный центр не может контролировать расследование дела о нападении на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, которое произошло в Грозном. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков корреспонденту «Эха Москвы».

По его словам, ход этого расследования могут контролировать только правоохранительные органы. Песков также сообщил, что в Кремле не знакомы с содержанием открытого письма главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой по поводу произошедшего.

Кроме того, журналист «Эха» спросил Пескова о сюжете, показанном на телевидении в Грозном, один из героев которого сказал: «Мало их бить, надо было их убивать». «Я не знаю, о каких словах идет речь. <…> Как показывает практика надо всегда обращаться к первоисточнику, потому что зачастую вырванные из контекста фразы дают абсолютно неверную картину», — сказал пресс-секретарь президента.

На Милашину и Дубровину напали у входа в гостиницу «Континент» в ночь на 7 февраля. МВД Грозного о результатах проверки инцидента не сообщалось. Обозреватель «Новой» написала заявление председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с требованием провести расследование. Главный редактор Дмитрий Муратов обратился к омбудсмену с просьбой передать это заявление лично в руки главе СК.