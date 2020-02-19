Bloomberg: Россия напечатает 300 миллионов банкнот для Венесуэлы

Россия напечатает 300 миллионов купюр боливаров для Венесуэлы. Соответствующий заказ получил российский «Госзнак», сообщает Bloomberg.

По контракту, копия которого есть в распоряжении агентства, на партию этих купюр Венесуэла потратит 7,4 миллиона долларов. За эту сумму страна получит банкноты номиналом от 10 до 50 тысяч боливаров общей стоимостью 143 миллиона долларов.

Из-за гиперинфляции в стране чаще используется доллар, как более стабильная валюта. Пытаясь справиться с серьезным экономическим кризисом, руководство Венесуэлы регулярно допечатывает боливары, при этом страна не всегда в состоянии оплачивать эти услуги. Так, год назад британская компания по производству денежных знаков De la Rue списала в счет задолженности 23 миллиона долларов.

С острым экономическим кризисом Венесуэла столкнулась в начале 2000-х годов. По оценкам экспертов, он был вызван падением мировых цен на нефть, которое привело к резкому уменьшению экспортных доходов страны. Ситуацию усугубляет отсутствие реформ, изношенная инфраструктура, коррупция и политическая нестабильность.