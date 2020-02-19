Российские врачи и специалисты IT-индустрии выступили в поддержку фигурантов дела «Сети»

Российские врачи потребовали отмены приговора осужденным по делу «Сети» (организация признана в России террористической и запрещена). Открытое письмо в поддержку фигурантов, опубликованное в фейсбуке дерматологом Анастасией Угрюмовой, подписали уже более ста человек.

«Наш долг — спасать и лечить людей, мы не можем смириться с тем, что их истязают и унижают. Особенно горько, что в этом произволе, с молчаливого согласия высоких государственных чинов, участвуют те, кто призван защищать граждан и обеспечивать порядок в стране, кто лишает нас веры в справедливый суд, в честное следствие, лишает чувства защищенности, дающее возможность жить и работать на благо своей страны», — говорится в заявлении российских медиков.

С врачами солидарны и специалисты IT-индустрии, разместившие свое обращение на веб-сервисе для хостинга IT-проектов GitHub. Они потребовали справедливого судебного решения для фигурантов дела «Сети» в Санкт-Петербурге, а также пересмотра приговора осужденным в Пензе.

«25 февраля в Санкт-Петербурге возобновится суд над 25-тилетним Виктором Филинковым, нашим коллегой, участником linux-комьюнити, сторонником открытого кода и свободного интернета. Приговор Виктору будет таким же строгим, если не будет еще более широкой огласки и поддержки со стороны общества», — считают работники IT-сферы.

Подписавшие возмущены «жестокими приговорами и уголовным преследованием, в процессе которого не раз были нарушены права человека». Разработчики, аналитики, инженеры и другие работники IT-индустрии призвали своих коллег присоединиться к обращению, а также поддержать фигурантов, придя на судебные заседания.

Ранее в поддержку осужденных по делу «Сети» выступили российские ученые, педагоги, психологи, создатели анимационного кино, театральные критики и владельцы независимых книжных магазинов. Семерых антифашистов из Пензы 10 февраля суд приговорил к срокам от 6 до 18 лет колонии. Их и еще нескольких молодых людей из Санкт-Петербурга обвинили в организации и участии в террористическом сообществе, члены которого планировали на территории России теракты для дестабилизации политической обстановки. Фигуранты рассказали, что дали признательные показания под пытками.