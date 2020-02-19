РБК: власти решили отказаться от аукционов на частоты 5G для операторов связи

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) предложила отказаться от аукционов на частоты для развития сетей 5G, которые собирались провести для операторов связи. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию проекта решения к ближайшему заседанию комиссии.

По информации издания, вместо торгов совместному предприятию крупнейших российских операторов — «Новые цифровые технологии» —разрешат провести масштабные тесты диапазона 24,65–29,5 ГГц совместно с «Роскосмосом». До марта следующего года они должны определить, не создает ли оборудование для 5G помехи передатчикам «Роскосмоса».

При этом ГКРЧ позволит операторам без дополнительных аукционов использовать уже выделенные им частоты, применяемые для работы предыдущих поколений сетей связи — 2G, 3G или 4G. Однако комиссия все еще не готова выделить для развития 5G диапазон 3,4–3,8 ГГц, который считается основным в мире для развития нового стандарта. Он в России занят силовыми структурами, уточняет РБК.

«Без этого диапазона наша страна будет отставать от Европы, США, Китая и даже Казахстана в развитии связи нового поколения и связанных с этим современных технологий», — отметил собеседник в одном из операторов «большой четверки». По мнению еще одного участника рынка, из решения комиссии следует, что в ближайшее время стандарт 5G в стране будет развиваться очень ограниченно.

В августе «Ведомостям» стало известно, что президент отказался передавать сотовым операторам диапазон частот 3,4-3,8 ГГц для внедрения 5G. О том, чтобы военные очистили этот диапазон, его просил вице-премьер Максим Акимов.