Трех журналистов Wall Street Journal лишили аккредитации в Китае из-за статьи о коронавирусе

Китай отозвал аккредитацию у трех журналистов Wall Street Journal после того, как издание оказалось принести извинения за статью, в которой Китай был назван «настоящим больным Азии». Об этом на брифинге объявил официальный представитель МИД КНР, пишет газета.

Недовольство китайских властей вызвала колонка Уолтера Рассела Мида «Китай — настоящий больной Азии». По их мнению, автор позволил себе ряд расистских утверждений и подверг критике усилия Китая по борьбе с распространением коронавируса. Санкции затронули замначальника пекинского бюро издания и двух репортеров, один из которых является гражданином Австралии. В течение пяти дней они обязаны покинуть страну.

В статье утверждалось, что Китай, возможно, замалчивает истинный масштаб эпидемии коронавируса. Автор колонки предположил, что на фоне распространения ранее неизвестной болезни доверие граждан к Коммунистической партии Китая пошатнулось. Он также проанализировал в статье возможные последствия COVID-19 для экономики и политической стабильности страны.

Решению МИД КНР предшествовало ужесточение правил работы китайских средств массовой информации на территории США. Накануне американские власти обязали китайское информагентство Синьхуа, телеканал CGTN, Международное радио Китая, газету «Чжунго жибао» и распространителя издания «Жэньминь жибао» отчитываться о кадровых изменениях и регистрировать собственность в Госдепартаменте. В США утверждают, что американские организации в Китае работают по аналогичным правилам.