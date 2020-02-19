Бывшему заключенному присудили 60 тысяч рублей за неоказание медпомощи после избиений в нижегородской колонии

Советский районный суд Нижнего Новгорода обязал ФСИН выплатить 60 тысяч рублей бывшему заключенному Александру Пронину из-за отказа в медицинской помощи после избиений в колонии. Об этом сообщает «Комитет против пыток».

По словам Пронина, во время отбывания наказания в нижегородской ИК-14 его неоднократно избивали другие осужденные по указанию бывшего начальника колонии Василия Волошина. В частности, в 2015 году завхоз и дневальный отряда подвесили его на импровизированной дыбе, вывернув руки из суставов.

После всех жалоб Пронина медики колонии отказывались лечить его и фиксировать телесные повреждения. По словам бывшего заключенного, вплоть до освобождения в 2019 году ему либо вовсе не оказывали медицинскую помощь, либо лечили ненадлежащим образом.

Назначенная по иску Пронина судмедэкспертиза зафиксировала более 40 случаев нарушений при оказании медпомощи. Суд удовлетворил его требование о компенсации морального вреда, однако в части возмещения ущерба было отказано. Пронин добивался выплаты в общей сложности 1,7 млн рублей. Защита намерена обжаловать решение.

Ранее «Медиазона» рассказывала, что с 2011 по 2015 год правозащитники получили 339 жалоб на пытки и нарушения прав заключенных в ИК-14 Нижегородской области. После проверки Волошина отстранили от должности и завели два уголовных дела. Бывший начальник колонии в 2017 году покинул страну.