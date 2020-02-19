«Свидетели Иеговы» сообщили о возбуждении дел в отношении восьми верующих из Биробиджана

Управление ФСБ по Еврейской автономной области возбудило уголовные дела в отношении восьми последователей «Свидетелей Иеговы» (признанной экстремистской и запрещенной в России организации). Об этом сообщили в Европейской ассоциации «Свидетелей Иеговы».

Так, 6 февраля статус подозреваемых получили шесть жительниц Биробиджана: как отмечают верующие, родственники пятерых из них — мужья и сыновья — уже проходили обвинямыми по делам о продолжении деятельности запрещенной общины «Свидетелей Иеговы». Спустя неделю, 12 февраля, дела были возбуждены в отношении еще двух жителей Биробиджана — Андрея Губина и Олега Постникова.

Таким образом число подследственных представителей конфессии в регионе увеличилось до 22 человек. Община в Биробиджане была признана экстремистской в октябре 2016 года — еще до запрета Верховным судом российского Управленческого центра «Свидетелей Иеговы» и почти 400 их отделений в 2017 году.