Представителя Минобороны оштрафовали по делу о вымогательстве взятки за скафандр для МКС

235-й гарнизонный военный суд оштрафовал на 2,1 млн рублей бывшего замглавы одного из представительств Минобороны Александра Кузьмина по делу о вымогательстве взятки за скафандр, необходимый космонавтам на Международной космической станции. Об этом сообщает «Коммерсант».

По версии следствия, Кузьмин в 2018 году потребовал от представителя «НПП "Звезда"» по 50 тысяч рублей в течение четырех месяцев в обмен на согласование испытаний и приемки скафандра «Орлан-МКC», который должны были доставить на МКС.

Представитель НПП в связи с этим обратился в ФСБ, в ноябре того же года Кузьмина задержали. Всего военнослужащий получил 200 тысяч рублей, однако утверждал, что требовал от сотрудника «Звезды» вдвое меньшую сумму — остальные деньги якобы были компенсацией расходов за поездки на космодром.

Его признали виновным в получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК). При этом представителю Минобороны назначили наиболее мягкий вид наказания по вменяемой статье. Суд учел долгую и безупречную работу Кузьмина в ведомстве и частичное признание вины.