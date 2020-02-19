Правозащитники: за 2019 год более 100 нарушений прав человека не были расследованы на северо-западе страны

Более 100 случаев нарушений прав человека в прошлом году не были расследованы правоохранительными органами на северо-западе России в Баренцевом регионе (объединяет Мурманскую и Архангельскую области, Карелию, Коми и Ненецкий автономный округ). Об этом говорится в докладе инициативной группы «Равенство. Достоинство.Гордость».

В докладе упомянуты нарушения прав человека, которые не повлекли за собой должного наследования со стороны государства или вмешательства института уполномоченных по правам человека. Больше всего нарушений составляют репрессии против активистов Шиеса в Архангельской области и Коми: противодействие мирным собраниям, отказ полиции пресекать и расследовать факты насилия по отношению к активистам, фабрикация уголовных и административных дел, одно из которых привело к эмиграции акциониста Андрея Христофорова.

В Архангельской области начала активно применяться статья о «неуважении к власти», отмечают исследователи: по ней были оштрафованы котлашане Светлана Бакшеева и Дмитрий Попперек, архангелогородка Елена Макарова, житель поселка Авнюга Георгий Миняев. Также в Архангельске активист Андрей Боровиков был осужден по «дадинской» уголовной статье за участие в акциях протеста.

В Мурманской области и на Ямале прессинг испытывали представители коренных народов, в Карелии и также Мурманской области зафиксированы вопиющие нарушения прав человека в учреждениях системы ФСИН.

Правозащитная группа работает в Баренц-регионе около года и занимается поддержкой жертв всех форм насилия и дискриминации. Мониторинг велся на основе сообщений СМИ и обращений к правозащитникам за юридической помощью.