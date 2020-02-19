В США арестовали мексиканского биолога, завербованного российским чиновником

В США арестовали гражданина Мексики и резидента Сингапура Гектора Фуэнтеса, который работал в стране от имени российского правительства без уведомления генпрокурора и вступил для этого в сговор. Об этом сообщает американский Минюст.

Из судебных документов следует, что в прошлом году мексиканца завербовал российский чиновник. Он же поручил Фуэнтесу арендовать недвижимость в штате Флорида. При этом чиновник велел гражданину Мексики не снимать на свое имя квартиру и не говорить семье об их встречах.

По данным американских властей, в феврале 2020 года Фуэнтес в очередной раз встречался в Москве с должностным лицом из российского правительства, чтобы отчитаться о выполнении задания. Минюст считает, что ему поручили найти автомобиль «источника американского правительства» и записать номер. Следующая встреча с чиновником была запланирована на апрель или май.

13 февраля вместе со спутником он приехал в Майами и собирался сфотографировать арендованный автомобиль американского чиновника, чем привлек внимание охранника. Снимок 16 февраля у Фуэнтоса и его компаньона нашли сотрудники аэропорта Майами, откуда они планировали улететь в Мехико. Мексиканец признался, что сделал фотографию по заданию российского чиновника из правительства. Суд по делу арестованного начнется в марте.

Издание El Universal называет Фуэнтеса ученым, специализирующимся на микробиологии и изучении инфарктов и работы головного мозга. Телеканал «Дождь» обращает внимание на открытые источники, из которых следует, что задержанный окончил магистратуру в Казанском федеральном университете.