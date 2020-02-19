В Казахстане до 90 увеличилось число уголовных дел после массовой драки в пограничном селе

Около 90 уголовных дел возбудили после беспорядков в ночь на 8 февраля в селе Масанчи на юге Казахстана, объявил первый замминистра внутренних дел страны Марат Кожаев. Спустя несколько дней после драки власти Казахстана отчитывались о 25 делах.

«Уголовных дел очень много, каждый день их количество добавляется, выясняются новые обстоятельства. Есть уголовные дела по убийствам, есть по массовым беспорядкам, по фактам краж, грабежей, разбоев. Порядка 90 уголовных дел по разным эпизодам», – сказал Кожаев на пресс-конференции.

Когда его спросили, почему ведомство не называет количество задержанных после беспорядков, Кожаев ответил, что они не скрывают эти данные: «Все сведения мы доведём, когда это будет необходимо» (цитата по Informburo).

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Всего в результате массовой драки в пограничном с Кыргызстаном районе, где большинство населения составляют переехавшая из Китая народность дунгане, погибли 10 человек и еще больше сотни пострадало (в том числе 19 полицейских): были сожжены десятки домов, для прекращения конфликта в село вводили спецназ.

Конфликт произошел после того, как полицейские остановили недалеко от соседнего с Масанчи села автомобиль местного жителя из-за неправильного госномера. Водитель отказался проехать в отдел и пытался скрыться, а когда инспекторы его догнали, родственники нарушителя закидали полицейскую машину камнями.