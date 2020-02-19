Минобороны обвинило США в «интенсивном насыщении» сирийских боевиков оружием

Оружие, направленное командованием американских войск на Ближнем Востоке в районы Сирии, используется в том числе против мирных граждан и турецких военнослужащих. Об говорится в сообщении российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

«Командованием американских войск в регионе осуществляется интенсивное насыщение территории Заевфратья оружием и боеприпасами», — заявляет ЦПВС. По данным российского Минобороны, с января из Ирака в Сирию прибыло 13 военных колонн с более чем 80 единицами бронетехники, 300 грузовиков с различными видами вооружения и боеприпасами.

Российские военные отмечают, что из-за обострения ситуации на северо-востоке Сирии население, «потеряв надежду на возвращение мирной жизни», массово переходит на территорию, подконтрольную сирийскому правительству. По данным ЦПВС, с начала года через пункт пропуска «Сальхиях» в провинции Дейр-эз-Зор прошли около 23 тысяч сирийцев, большинство из которых семьи с детьми и пожилыми людьми.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил российских и сирийских военных в атаках на мирных жителей в Идлибе. Этому предшествовал обстрел турецкого поста в сирийской провинции, в результате которого погибли пятеро российских военнослужащих. Москва отрицает обвинения, в Кремле в свою очередь заявили о невыполнении Анкарой достигнутых соглашений по Сирии.