Что произошло за ночь 19 февраля. Коротко
«Новая газета»редакция
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- Ливийское Правительство нацсогласия Фаиза Сарраджа приостановило переговоры о прекращении огня, которые проводятся под эгидой ООН в Женеве. Поводом стали обстрелы войсками Халифы Хафтара турецкого судна в порту Триполи: на нем якобы находилось оружие и другая военная помощь.
- В Минобороны обвинили США в «интенсивном насыщении» сирийских повстанцев оружием. По словам главы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлева, с начала года с территории Ирака прибыли 13 американских автоколонн: доставленное оружие и боеприсы якобы использовалось «против турецких военнослужащих на севере Сирии, а также против мирных граждан».
- Завершился карантин в санатории «Градостроитель» под Тюменью, где две недели провели эвакуированные из Китая россияне. Ни у кого из них нового коронавируса не нашли, и накануне вечером всех их выписали. Половина, более 60 человек, утром уже прилетели в Москву, оставшиеся еще ждут своих поездов.
- В Японии первые 500 пассажиров сегодня покинут попавший на карантин круизный лайнер: на берег уже сошли две россиянки, которым, как и остальным пассажирам, пришлось провести две недели без выхода из кают. Тем же, у кого выявили заболевание (среди них супружеская пара из России), придется остаться на борту лайнера еще на дополнительный период карантина.
- Число жертв коронавирусной инфекции в Китае превысило две тысячи человек. Заболевание же к настоящему моменту выявили у 74 тысяч человек: при этом китайские власти отчитались, что накануне число выписанных за сутки пациентов (1824) впервые превысило число новых зараженных инфекцией (1749).
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