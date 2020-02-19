Государство уменьшило субсидии СТС, «Пятнице» и «Муз ТВ»

Государство снизило субсидии развлекательным телеканалам второго мультиплекса. В 2020 году СТС, «Домашний», ТНТ, ТВ3, «Пятница», «Муз ТВ», РЕН ТВ, «Звезда» получат по 250 млн рублей на вещание в небольших населенных пунктах с населением менее 100 тысяч человек, сообщает РБК.

В декабре Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям заключило соглашения с каналами второго мультиплекса о господдержке в размере от 684 млн до 1,107 млрд рублей. Сумма зависела от того, сколько вещатель заплатил подрядчику. Наибольшую субсидию тогда получил «Спас», в этом году поддержка для телеканала не предусмотрена.

Во второй мультиплекс также входит «Мир», получающий субсидии из единого бюджета СНГ. С телеканалом ТНТ соглашение собираются заключить в ближайшее время. Размер господдержки для вещателей первого мультиплекса в этом году не изменился — от 1,116 млрд рублей «Карусели» до 1,285 млрд рублей «Первому каналу».

В Роспечати изданию объяснили, что выделенные деньги не компенсируют все расходы каналов второго мультиплекса на распространение сигнала. По данным РБК, вещатели ведут переговоры с чиновниками об увеличении субсидий.

До прошлого года господдержку на вещание в небольших населенных пунктах оказывали только каналам первого мультиплекса. Развлекательные коммерческие каналы должны были сами оплачивать распространение сигнала на всю страну, однако они не смогли осилить такие затраты. В Минкомсвязи говорили, что для таких телеканалов вещание в малых городах и селах — «существенное экономическое обременение».