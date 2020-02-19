Эвакуированных из Китая россиян отпустили после двух недель в карантинной зоне

Завершился двухнедельный карантин среди более 140 россиян и граждан стран СНГ, в начале февраля эвакуированных из Китая. Ни у кого из них не выявили заражения коронавирусом, и накануне вечером их выписали из санатория под Тюменью.

Первые 62 человека утром уже прилетели в московский аэропорт Шереметьево, остальных в течение дня доставят на городской ж/д вокзал. Попавшим в карантин обещали оплатить дорогу домой, однако несколько человек рассказали 72.ru, что им оплатили только билет на транзитный рейс «Аэрофлота» до Москвы. Сам санаторий после карантина планируют дезинфицировать и через пару дней запустить в работу.

Сегодня завершился карантинный период и на круизном лайнере Diamond Princess, который несколько дней простоял в порту соседнего с Токио города Йокогама почти с 4 тысячами пассажиров на борту. Несмотря на меры предосторожности, число заразившихся там уже превысило 500 человек — на корабль сейчас приходится половина случаев заражения за приделами Китая.

Первая группа, около 500 человек, у которых за две недели не обнаружили коронавируса, уже начала сходить на берег: среди них были две россиянки (всего на борту 24 гражданина России, у супружеской пары коронавирус подтвердился). Всего людей закончат высаживать в пятницу, 21 февраля. Заболевшие продолжат лечение на корабле.