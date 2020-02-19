Активиста, приковавшего себя к зданию ФСБ в поддержку осужденных по делу «Сети», арестовали

Мещанский суд Москвы арестовал на трое суток активиста Константина Фокина, которого задержали после акции в поддержку фигурантов дела «Сети» (организация признана в России террористической и запрещена) у здания ФСБ. Об этом сообщает «Мбх медиа».

Фокину вменяли мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП), но в итоге на него составили протокол об участии в несогласованной акции, создавшей помехи социальной инфраструктуре и движению пешеходов (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП). Активист свою вину не признает.

17 февраля Фокин приковал себя цепью к двери здания ФСБ на Лубянке. После задержания его доставили в ОВД «Мещанский» и оставили там на ночь до суда.