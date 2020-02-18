Единороссы предложили закрепить неприкосновенность экс-президентов в Конституции

Ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституцию внесли поправку, предлагающую закрепить в Основном законе норму о неприкосновенности главы государства по окончании его полномочий. Об этом заявил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников.

Такой пункт хотят ввести в новую статью 92.1 Конституции, сейчас нормы о неприкосновенности закреплены в Федеральном законе от 2001 года, передает Интерфакс. «Таким образом, эти нормы становятся более стабильными, так как переносятся на уровень Конституции», — добавил Крашенинников.

Как отмечает РБК, при этом парламентарии указали, что экс-президента могут лишить неприкосновенности в соответствии со ст. 93, которая определяет порядок отрешения действующего главы государства от должности.

Рабочая группа по подготовке предложений по изменению Конституции также предложила наделить правительство полномочиями по поддержке и защите семьи. Кроме того, к работе кабмина хотят отнести деятельность по господдержке научно-технологического развития страны, охране окружающей среды и развитию системы экологического образования.

С предложениями о поправках в основном закон государства Путин выступил 15 января во время послания Федеральному собранию. В тот же день он создал рабочую группу для подготовки изменений, на первое заседание она собралась 16 января. Позже Путин внес в Госдуму проект о поправках к Конституции, он был поддержан в первом чтении.