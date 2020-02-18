Украинские военные сообщили об атаке на свои позиции на линии разграничения в Донбассе

Около 5 утра 18 февраля украинских военных обстреляли со стороны территорий, подконтрольных сепаратистам Донбасса, — на участке от Новотошковского до Орехова, Крымского и Хутора Вольного, где уже состоялось разведение техники и живой силы. Об этом рассказали в пресс-службе Операции объединенных сил Украины.

Начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак подчеркнул, что огонь был открыт из артиллерийских систем калибра 120 мм и 152 мм, запрещенных минскими соглашениями. В результате украинские военные отошли к своей основной линии передовых позиций. По словам Хомчака, один боец погиб, несколько человек получили ранения.

Об обстрелах со стороны украинских военных сообщили в самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республиках. В ЛНР утверждают, что в районе населенного пункта Голубовское погибли двое военных ВСУ, еще трое были ранены. В ДНР рассказали, что в результате обстрела недалеко от Горловки никто не пострадал.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем фейсбуке назвал произошедшее попыткой «сорвать мирный процесс на Донбассе, который начал продвигаться хоть небольшими, но неуклонными шагами». Он также подчеркнул, что обострение ситуации не изменит украинский курс на завершение войны и верность международным договоренностям.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не несет никакой ответственности за произошедшее. В Кремле рассказали, что не располагают информацией об столкновении, а также выразили сочувствие в связи с гибелью людей.