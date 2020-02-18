«Не будьте равнодушными, протестуйте против преступлений государства». Книгоиздатели написали открытое письмо в поддержку фигурантов дела «Сети»

Российские книгоиздатели выразили протест в связи с неправосудными приговорами фигурантам дела «Сети» (организация признана в России террористической и запрещена) и выступили в поддержку осужденных.

Подписанты уверены, что следствие и суд продемонстрировали обществу деградацию российской правоохранительной системы и «готовность государства к беспредельному насилию по отношению к своим гражданам». Книгоиздатели потребовали нового расследования и наказания для тех, кто применял пытки по отношению к фигурантам дела.

«Семеро молодых людей стали жертвами чиновников и силовиков, которые хотят управлять страной с помощью вранья, насилия и страха.

<…> Мы обращаемся ко всем читателям изданных нами книг, ко всем гражданам России — не будьте равнодушными, протестуйте против преступлений государства, распространяйте информацию о происходящем в стране», — говорится в заявлении.

Открытое письмо подписали представители издательств «Альпина паблишер», Corpus, «Самокат», «Росмэн» и многих других. Свою подпись под заявлением можно поставить здесь.

Ранее в поддержку фигурантов дела «Сети» выступили российские ученые, студенты и аспиранты, учителя и психологи, представители анимационного кино. Владельцы книжных магазинов провели забастовку и выходили на пикеты к ФСБ. Петербургские муниципальные депутаты попросили генпрокурора привлечь к ответственности тех, кто «фальсифицировал доказательства по этому делу и выносил неправосудный приговор».