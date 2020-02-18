Россия временно запретила въезд в страну гражданам Китая

Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о временном запрете на въезд в Россию гражданам Китая на фоне распространения в мире коронавируса, передает ТАСС.

В секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой рассказали, что с 20 февраля Россия перестанет пускать через свою границу граждан Китая, направляющихся в страну для туризма, работы или учебы.

Кроме того, 19 февраля в России приостановят оформление документов на въезд гражданам КНР, в том числе прием документов для визы, выдачу приглашений или разрешений на привлечение иностранных работников.

По последним данным, жертвами коронавируса стали более 1,8 тысячи человек, заразились почти 72,5 тысяч человек. Еще около 8,5 тысяч пациентов удалось вылечить. Известно о двух случаях заражения COVID-19 гражданами России — оба находились на круизном лайнере Diamond Princess в Японии и сейчас госпитализированы.