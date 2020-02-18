Путин подписал указ об отставке Владислава Суркова

Президент Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности своего помощника. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

О том, что Сурков ушел с государственной службы, в конце января рассказал политолог Алексей Чеснаков. По его словам, такое решение тот принял «в связи со сменой курса на украинском направлении», однако в Кремле изменение политики по ситуации на Украине отрицали. Чеснаков обещал, что Сурков сообщит о причинах и дальнейших планах после месяца «медитации».

Владислава Суркова назначили помощником президента в сентябре 2013 года. Он занимался вопросами социально-экономического сотрудничества со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией, а также курировал урегулирование ситуации на юго-востоке Украины. Ранее Сурков был зампредседателя правительства, а до этого работал заместителем руководителя администрации президента.