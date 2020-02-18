Фигуранту «московского дела» Андрею Баршаю назначили условный срок
Мария ЕфимоваКорреспондент
Мещанский районный суд Москвы назначил фигуранту «московского дела» Андрею Баршаю три года условно. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты» из зала суда.
Ему также назначили испытательный срок в три года. Баршая освободили в зале суда. Во время прений обвинение попросило суд приговорить его к 3,5 годам колонии. Свою вину он не признал.
Судья Татьяна Изотова посчитала вину Баршая по делу о применении неопасного насилия к полицейскому (ч. 1 ст. 318 УК) доказанной. Суд решил, что 21-летний студент МАИ причинил силовику физическую боль. При оглашении приговора судья заявила, что Баршай «действовал умышленно» и осознавал общественную опасность от своих действий.
Доводы стороны защиты о признании ряда доказательств несостоятельными и возращении дела в прокуратуру суд признал необоснованными. При этом суд учел характеристику подсудимого и тот факт, что к уголовной ответственности он привлекается впервые.
Сегодня суд во время заседания, которое длилось около 3,5 часов, рассматривал доказательства со стороны защиты. Большинство ходатайств адвокатов судья отклонила, исключением стали допрос свидетелей и изучение ряда письменных доказательств — в том числе письма потерпевшему Козлову, в котором он извинился за произошедшее.
Баршая арестовали в октябре прошлого года. Следствие посчитало, что он, будучи на улице Рождественка на акции 27 июля, умышленно «разбежался, сгруппировался, прижав руки к своему телу и с разбега прыгнул на сержанта полиции Козлова» и нанес ему плечом удар в спину.
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