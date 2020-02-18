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Фигуранту «московского дела» Андрею Баршаю назначили условный срок

Общество

Мария ЕфимоваКорреспондент

 
Андрей Баршай. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Мещанский районный суд Москвы назначил фигуранту «московского дела» Андрею Баршаю три года условно. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты» из зала суда.

Ему также назначили испытательный срок в три года. Баршая освободили в зале суда. Во время прений обвинение попросило суд приговорить его к 3,5 годам колонии. Свою вину он не признал. 

Судья Татьяна Изотова посчитала вину Баршая по делу о применении неопасного насилия к полицейскому (ч. 1 ст. 318 УК) доказанной. Суд решил, что 21-летний студент МАИ причинил силовику физическую боль. При оглашении приговора судья заявила, что Баршай «действовал умышленно» и осознавал общественную опасность от своих действий. 

Доводы стороны защиты о признании ряда доказательств несостоятельными и возращении дела в прокуратуру суд признал необоснованными. При этом суд учел характеристику подсудимого и тот факт, что к уголовной ответственности он привлекается впервые.

Сегодня суд во время заседания, которое длилось около 3,5 часов, рассматривал доказательства со стороны защиты. Большинство ходатайств адвокатов судья отклонила, исключением стали допрос свидетелей и изучение ряда письменных доказательств — в том числе письма потерпевшему Козлову, в котором он извинился за произошедшее. 

Баршая арестовали в октябре прошлого года. Следствие посчитало, что он, будучи на улице Рождественка на акции 27 июля, умышленно «разбежался, сгруппировался, прижав руки к своему телу и с разбега прыгнул на сержанта полиции Козлова» и нанес ему плечом удар в спину.

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Теги:
kb, «московское дело», баршай

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