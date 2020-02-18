США ввели санкции против вице-президента «Роснефти» за сотрудничество с властями Венесуэлы

Минфин США включил в санкционный список дочернюю трейдинговую компанию «Роснефти» Rosneft Trading и вице-президента госкомпании Дидье Касимиро. Об этом сообщается на сайте министерства.

Отмечается, что Касимиро и Rosneft Trading включили в список за то, что были посредниками в продаже и транспортировке венесуэльской нефти. Теперь активы Rosneft Trading в США будут заблокированы, а физические и юридические лица США должны будут завершить сотрудничество с компанией до конца мая.

«США полны решимости остановить разграбление нефтяных активов Венесуэлы коррумпированным режимом Мадуро»,— заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

Rosneft Trading — зарегистрированная в Швейцарии дочерняя компания «Роснефти», которая реализует зарубежные проекты госкомпании.