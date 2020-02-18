Умер главный свидетель обвинения в деле бывшего координатора «Открытой России» в Краснодаре Яны Антоновой

В Ленинском суде Краснодара на заседании в отношении бывшего координатора «Открытой России» Яны Антоновой, обвиняемой в участии в «нежелательной организации» (ст. 284.1 УК), прокурор сообщил, что главный свидетель обвинения 39-летний Савелий Сланов умер. Факт смерти прокурор подтвердил медицинской справкой, сообщил «Новой газете» координатор «Правозащиты Откытки» Алексей Прянишников.

По его словам, на предыдущие три заседания свидетель Сланов не явился, и сторона защиты не смогла его допросить. Очной ставки между свидетелем и обвиняемой также не произошло.

В своих показаниях Сланов утверждал, что 24 февраля 2019 года он шел по улицам Краснодара и к нему обратилась Яна Антонова, стоявшая в одиночном пикете, и предложила стать участником «Открытой России», признанной нежелательной организацией. Сланов ответил, что «не желает тратить свое личное время», отказался и больше Антонову не видел. При этом Антонова утверждает, что она не находилась в тот день в том месте, которое указал свидетель.

«Такое ощущение, что показания он давал под диктовку, потому что он довольно штамповано рассказывал, – говорит адвокат, – Он говорил, что ему это не интересно, а позже появился в деле как свидетель, но не являлся на заседания . Важной биографической чертой является то, что Сланов был пять раз судим: составы преступления от кражи до наркотической статьи. По таким признакам можно определить штатного свидетеля – человека, который находится в зависимости от правоохранительных органов».

Защита считает, что теперь, после смерти свидетеля, суд должен критично относиться к его показаниям. «Его показания теперь не могут быть истинными, потому что сторона защиты не использовала свое состязательное право», – добавил Прянишников.

Следственный комитет предъявил обвинение бывшему координатору «Открытой России» Яне Антоновой по делу об участии в деятельности нежелательной организации (ст. 284.1 УК). Ей грозит до шести лет лишения свободы. Антонова не признала вину и сообщила, что считает Статью 284.1 УК РФ не соответствующей Конституции.