Xiaomi согласилась предустанавливать российский софт на свои гаджеты
Xiaomi согласилась выполнять требования закона об обязательной предустановке российского софта на гаджеты. Об этом компания сообщила RNS.
«Мы привержены соблюдению всех норм российского законодательства, и в случае необходимости установки дополнительного программного обеспечения мы будем устанавливать его в рабочем режиме», — заявили в пресс-службе.
Ранее Samsung заявила о готовности выполнять требования закона. В компании отметили, что у них уже есть опыт предустановки наиболее популярных у потребителей приложений от российских разработчиков.
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Закон об обязательной предустановке российского софта на электронные устройства президент Владимир Путин подписал в конце прошлого года. Среди групп приложений, обязательных для предустановки — антивирусы, навигаторы, поисковики, программы доступа к госуслугам и платежные системы. Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей говорила, что обязательная предустановка отечественного софта негативно скажется на отрасли.