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Xiaomi согласилась предустанавливать российский софт на свои гаджеты

Общество

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Xiaomi согласилась выполнять требования закона об обязательной предустановке российского софта на гаджеты. Об этом компания сообщила RNS. 

«Мы привержены соблюдению всех норм российского законодательства, и в случае необходимости установки дополнительного программного обеспечения мы будем устанавливать его в рабочем режиме», — заявили в пресс-службе.

Ранее Samsung заявила о готовности выполнять требования закона. В компании отметили, что у них уже есть опыт предустановки наиболее популярных у потребителей приложений от российских разработчиков. 

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Закон об обязательной предустановке российского софта на электронные устройства президент Владимир Путин подписал в конце прошлого года. Среди групп приложений, обязательных для предустановки — антивирусы, навигаторы, поисковики, программы доступа к госуслугам и платежные системы. Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей говорила, что обязательная предустановка отечественного софта негативно скажется на отрасли. 

Теги:
российский софт, Xiaomi, nt

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