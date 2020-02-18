Министр просвещения поручил еще раз изучить аспекты дела по отзыву лицензии школы Щетинина

Министр просвещения Сергей Кравцов поручил вновь изучить дело об аннулировании лицензии ФГБОУ «Лицей-интернат комплексного формирования личности детей и подростков», который был основан педагогом Михаилом Щетининым в Краснодарском крае. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос «Новой газеты».

«В настоящее время Министр просвещения поручил еще раз изучить все аспекты дела с так называемым “лицеем Щетинина”», — сообщило Минпросвещения, добавив, что «не вправе оказывать влияние на принимаемые судебные решения» или решения органов госнадзора в сфере образования.

Главный корпус школы Щетинина в Текосе. Фото: Елизавета Кирпанова / «Новая газета»

Работа школы Щетинина была приостановлена на 90 суток летом прошлого года. Родители учеников рассказывали «Новой», что за отказ забрать документы из лицея им угрожали лишением родительских прав. Претензии чиновников к школе были связаны с финансово-хозяйственными нарушениями.

В частности, у ряда корпусов не было правоустанавливающих документов. Как объясняли сотрудники лицея, эти здания воспитанники школы строили сами. По их словам, процедура оформления документов затягивалась из-за того, что учредитель — Минпросвещения — медлил с постановкой зданий на баланс.

В ответе на запрос «Новой» чиновники не сообщили, в чем причина задержки оформления правоустанавливающих документов на корпуса. Минпросвещения также не отреагировало на вопрос о том, какую альтернативу может предоставить ведомство родителям учеников в случае закрытия учебного заведения.

Лицей педагога-новатора Михаила Щетинина появился в краснодарском селе Текос в 1994 году. Школа создавалась как эксперимент, главная особенность которого отсутствие классно-урочной системы. Вместо занятий по 45 минут в лицее практикуют так называемые «погружения», когда ученики изучают предмет до тех пор, пока полностью его не освоят.

Новаторская методика предполагает, что дети могут пройти всю программу средней общеобразовательной школы за три года. Занятие науками в школе Щетинина сочетается с хореографией, пением, боевыми искусствами и активным физическим трудом, включая строительство учебно-жилых корпусов своими руками.

Учебно-жилой корпус «Ольха». Фото: Елизавета Кирпанова / «Новая газета»

Методика Щетинина вызывает споры в педагогическом сообществе уже долгие годы. Активные противники лицея называют образовательное учреждение «тоталитарной сектой, разрушающей личность» учеников. Педагоги и воспитанники школы называют эти обвинения абсурдом и попыткой дискредитации учреждения.

Попытку отобрать лицензию сотрудники школы связали с земельным участком на берегу моря в селе Криница, который принадлежит школе. На нем Щетинин планировал построить культурно-образовательный центр. В школе предполагают, что участком могли заинтересоваться в аппарате Краснодарского края и бизнесмены, которые развернули вокруг участка масштабное строительство винного завода.