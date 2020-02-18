ФСБ сообщила о предотвращении двух терактов, которые готовили последователи устроившего стрельбу в керченском колледже

В ФСБ заявили, что сотрудникам спецслужбы удалось предотвратить два теракта, которые в Керчи готовили двое подростков. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

По данным ФСБ, задержанные подростки 2003 и 2004 годов рождения — последователи Владислава Рослякова, устроившего стрельбу в Керченском политехническом колледже в позапрошллом году. Ведомство уточняет, что задержанные планировали устроить теракты в двух образовательных учреждениях.

«По адресам проживания у задержанных изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, приобретенные посредством сети Интернет компоненты для изготовления взрывчатых веществ. Испытания „пробных“ взрывных устройств проводились на домашних животных», — добавили в ФСБ.

Напомним, в октябре 2018 года в керченском колледже 18-летний студент Владислав Росляков заложил взрывное устройство и открыл огонь по учащимся и работникам. Погибли 21 человек, включая стрелка, пострадали еще около 70 человек.