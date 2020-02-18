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В Рязанской области сотрудник полиции покончил с собой на рабочем месте

Общество

 

Рязанский полицейский совершил самоубийство в здании межмуниципального отдела ОМВД «Скопинский». Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении МВД.

В ведомтсве уточнили, что тело 44-летнего полицейского нашли на рабочем месте вечером 17 февраля. Следственный комитет начал проверку и выясняет обстоятельства инцидента.

По данным «РЗН.инфо», мужчина работал в органах с 2002 года и  был командиром взвода ДПС. Причины его поступка не уточняются. 

Теги:
самоубийство, рязань, nt

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