В Рязанской области сотрудник полиции покончил с собой на рабочем месте

Рязанский полицейский совершил самоубийство в здании межмуниципального отдела ОМВД «Скопинский». Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении МВД.

В ведомтсве уточнили, что тело 44-летнего полицейского нашли на рабочем месте вечером 17 февраля. Следственный комитет начал проверку и выясняет обстоятельства инцидента.

По данным «РЗН.инфо», мужчина работал в органах с 2002 года и был командиром взвода ДПС. Причины его поступка не уточняются.