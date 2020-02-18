Еще один россиянин заразился коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии

Еще один гражданин России, находившийся на круизном лайнере Diamond Princess в Японии, заразился новым типом вируса COVID-19. Об этом сообщили в российском посольстве в Японии.

«Вирус диагностирован у супруга россиянки, у которой предполагали наличие COVID-19 по состоянию на 17 февраля. В настоящее время он находится в специализированном медучреждении префектуры Аити», — сообщили в посольстве, добавив, что болезнь проходит без симптомов, и заразившийся «чувствует себя нормально».

Накануне стало известно, что гражданка России, находившаяся на круизном лайнере, заразилась COVID-19, ее госпитализировали. Всего на борту лайнера находятся 24 россиянина.

Лайнер стоит на карантине в порту города Иокогама, все находящиеся на судне 3,5 тысячи пассажиров изолированы в своих каютах. Несмотря на принятые меры, вирусом заразились более 500 человек, число заразившихся постоянно растет.

По последним данным, число жертв коронавируса составляет более 1,8 тысячи человек, заразились почти 73,5 тысяч человек. Еще около 8,5 тысяч пациентов удалось вылечить.