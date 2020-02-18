Еще три участника митинга в Магасе из-за границы с Чечней получили реальные сроки

Железноводский городской суд Ставрополя приговорил трех участников митинга в Магасе против соглашения о границе с Чечней к реальным срокам лишения свободы. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе правозащитного центра «Мемориал».

Их признали виновными в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти(ч.1 ст. 318 УК). Адама Бадиева приговорили к году и 10 месяцам колонии-поселения, Ахмеда Нальгиева — к году и девяти месяцам колонии-поселения, а Зелимхана Бапхоева — к году и шести месяцам колонии-поселения. С учетом времени, проведенного ими в СИЗО, осужденные выйдут на свободу в марте.

Ранее 12 участников акции приговорили к реальным срокам по схожим обвинениям.

Осенью прошлого года Чечня и Ингушетия подписали соглашение об изменении административных границ. После этого в Ингушетии начались акции протеста, которые возобновились весной 2019 года. В конце марта после согласованного митинга в Магасе между полицейскими и протестующими произошли столкновения.