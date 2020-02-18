Прокурор запросила для фигуранта «московского дела» Андрея Баршая 3,5 года колонии

Прокурор попросила приговорить фигуранта «московского дела» Андрея Баршая к 3,5 годам колонии, передает корреспондент «Новой газеты».

В ходе прений сторон прокурор заявила, что предъявленное Баршаю обвинение подтверждено представленными в суде доказательствами. По ее словам, смягчающих или отягчающих обстоятельств в деле нет. Однако она попросила суд учесть наличие у Баршая хронического заболевания почек.

«Такое ощущение, что обвинение не видит никаких санкций, кроме лишения свободы, так еще не условного, а реального», — сказала адвокат Светлана Байтурина во время прений.

Практически все доказательства были получены с нарушением уголовно-процессуального законодательства, отмечает она, также они доказывают просто то, что событие было, а физическая боль никак не верифицируется.

Баршай в последнем слове еще раз извинился перед потерпевшим и отметил, что многое потерял за время ареста.

Ранее в поддержку Баршая выступили российские ученые. «Порыв остановить опасное для чьего-то здоровья насилие мы считаем нормальной реакцией. Он говорит об Андрее не как об опасном преступнике, а как о человеке, который не приемлет насилие», — говорится в их открытом письме.

Студента Московского авиационного института Андрея Баршая арестовали в октябре прошлого года. Следствие считает, что он, будучи на улице Рождественка на акции 27 июля, умышленно «разбежался, сгруппировался, прижав руки к своему телу и с разбега прыгнул на сержанта полиции Козлова» и нанес ему плечом удар в спину.