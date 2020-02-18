Депутаты отменили штраф за использование нацистской символики при условии осуждения нацизма

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон об отмене штрафа за использование нацистской символики и атрибутики при условии осуждения нацизма. Об этом сообщается на официальном портале парламента.

Поправки внесли в в статью 20.3 Кодекса об административных правонарушениях. Использовать подобную атрибутику и символы в произведениях науки, литературы, искусства теперь будет возможно в случаях, «при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды».

С инициативой законопроекта выступили вице-спикер Петр Толстой и глава комитета по культуре Елена Ямпольская. Он дополнил уже принятый ранее закон об отмене наказания за демонстрацию нацистской символики в учебно-просветительских целях при отсутствии пропаганды.

В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что МВД и суды в последнее время испытывали трудности с применением закона из-за его формулировок, а число штрафов по статье за последние 10 лет увеличилось в 30 раз.