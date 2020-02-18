Суд арестовал напавшего с ножом на прихожан московского храма

Таганский суд Москвы арестовал до 16 апреля обвиняемого в нападении на прихожан храма на Бакунинской улице в Москве Ефима Ефимова. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе суда.

16 февраля 26-летний Ефимов напал с ножом на прихожан храма на Бакунинской улице, в результате два человека получили ранения. МВД завело уголовное по статьям о хулиганстве (ст. 213 УК) и побоях (ст. 116 УК).

Настоятель храма рассказал, что нападавший был в очках, резиновых перчатках и капюшоне. По его словам, во время богослужения мужчина забежал в центральный алтарь, к нему подошли служители церкви, которым он начал наносить удары ножом.

«Может, что с головой у меня. Я не знаю, я же не врач», — заявил Ефимов во время допроса. — «Не с той ноги встал. Радости не было. Я хотел пройти в алтарь. Свои действия контролировал частично [...] В первый раз такое желание было, объяснить свой поступок не могу».