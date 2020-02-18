В Ростовской области оштрафовали учителя, назвавшего школьника «тупорылым чмом» за спор с депутатом «Единой России»

В Шахтах Ростовской области мировой судья судебного участка № 4 оштрафовала учителя истории Алексея Желтова на 10 тысяч рублей по статье об оскорблении (ст 5.61 КоАП). Об этом «Новой газете» сообщил юрист «Правозащиты Открытки» Николай Шатунов.

На Желтова составили протокол после того, как в начале декабря он набросился на ученика 11-го класса с оскорблениями из-за того, что тот во время открытого урока, посвященного Дню Конституции, начал спорить с депутатом заксобрания области от «Единой России» Екатериной Стенякиной.

«Ты пересрал работу, сука, всего класса! Или ты, тупорылое чмо, вместе с мамкой забирай документы, или я не буду больше здесь классным руководителем!», — прокричал учитель школьнику, после чего ударил его свернутыми листами бумаги. Речь Желтова на диктофон записала одна из учениц, находившаяся в классе.

После того, как об инциденте написали федеральные СМИ, Желтов выложил в интернет видео с извинениями в адрес мальчика, в котором заявил, что посчитал поведение школьника наглым и фамильярным.

«Я понимаю недопустимость своих действий, это были действия непедагогичные и непрофессиональные», — сказал учитель, отметив, что не понимает, зачем эту историю «раздули» до всероссийского скандала.