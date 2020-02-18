«Мы встаем на сторону всех, кто пострадал от российского судебного беззакония»: театральные критики осудили приговор по делу «Сети»

Театральные критики, театроведы и журналисты присоединились к поддержавшим осужденных по делу «Сети» (организация признана в России террористической и запрещена). Они опубликовали открытое письмо с требованием возбудить уголовное дело против участников пыток фигурантов, сбор подписей открыт на сайте журнала «ТЕАТР.».

«Судебной системой не было предъявлено обществу ни одного внятного аргумента, который бы доказывал вину осужденных. Огромные сроки лишения свободы, к которым приговорили тех, кто не совершил ничего противозаконного, мы расцениваем как средство запугивания людей, открыто выражающих свою гражданскую позицию», — говорится в письме.

Среди подписавших — театральные критики Павел Руднев и Алла Шендерова, театровед Жанна Зарецкая, журналист Ксения Ларина, главный редактор журнала «Сноб» Сергей Николаевич и другие.

«Нам, людям театра, за последнее время в который раз приходится вставать на защиту своих коллег, безвинно попавших в жернова неправого суда, как герой пьесы Сухово-Кобылина «Дело», до сих пор не теряющей свой актуальности в России. И точно так же мы встаем на сторону всех, кто пострадал от российского судебного беззакония», — считают они.

Подписавшие обращение призвали всех деятелей театра не только подписать открытое письмо, но и использовать свои сцены для того, «чтобы донести информацию об этом чудовищном деле до максимально большого количества людей». Ранее в поддержку фигурантов выступили российские ученые, педагоги, психологи, создатели анимационного кино и владельцы независимых книжных магазинов.

10 февраля суд приговорил семерых антифашистов из Пензы к срокам от 6 лет колонии общего режима до 18 лет колонии строгого режима. Их признали виновными в организации и участии в террористическом сообществе, члены которого планировали на территории России теракты для дестабилизации политической обстановки. Под пытками они дали признательные показания, от которых позже отказались. По делу «Сети» также проходят активисты из Санкт-Петербурга.