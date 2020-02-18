Российские ученые написали открытое письмо в поддержку фигуранта «московского дела» Андрея Баршая

Представители научного сообщества выступили в поддержку фигуранта «московского дела» и студента Андрея Баршая, опубликовав открытое письмо.

«На акции 27 июля Андрей увидел, как сотрудник Росгвардии бил дубинкой Владимира Емельянова — который впоследствии тоже стал фигурантом «московского дела» — целясь в шею и голову.

Порыв остановить опасное для чьего-то здоровья насилие мы считаем нормальной реакцией. Он говорит об Андрее не как об опасном преступнике, а как о человеке, который не приемлет насилие»,

— говорится в обращении.

В письме отмечается, что Баршай «мечтал и, мы надеемся, до сих пор мечтает, связать свою судьбу с наукой». «Мы, российские ученые, считаем, что такие молодые люди необходимы стране, их нужно учить и беречь, а не запугивать и сажать», — говорится в обращении, под которым подписались несколько десятков профессоров, академиков и научных сотрудников.

Студента Московского авиационного института Андрея Баршая арестовали в октябре. По версии следствия, 21-летний Баршай, находясь на улице Рождественка на акции 27 июля, умышленно «разбежался, сгруппировался, прижав руки к своему телу и с разбега прыгнул на сержанта полиции Козлова» и нанес ему плечом удар в спину.