Суд в Вене оставил в силе решение об экстрадиции в Россию экс-чиновника Минкульта Бориса Мазо 

Высший земельный суд Вены отклонил апелляцию на решение суда предыдущей инстанции об экстрадиции бывшего чиновника Минкульта Бориса Мазо, обвиняемого в хищениях и отмывании денег. Теперь фигуранта нескольких уголовных дел выдадут России, сообщает агентство РИА Новости.

Уголовные дела против Мазо возбудили в России и в Испании, после чего он попросил политическое убежище в Австрии. Однако в ноябре суд по запросу России вынес решение о его экстрадиции. Жалоба защиты на это постановление была отклонена, сегодня оно вступило в силу. В Испании Мазо проходит по делу об отмывании денег, власти этой страны также требовали его экстрадиции.

В России Мазо вместе с бывшим замминистра культуры Григорием Пирумовым признали виновным по «делу реставраторов» о хищении 100 миллионов рублей при реставрации объектов культурного наследия. Кроме того, на них завели дело о хищениях при строительстве фондохранилища Эрмитажа. Россия уже год добивается выдачи бывшего чиновника Минкульта, который настаивает, что дело против него сфабриковано.