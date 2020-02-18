Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа за экспроприацию активов в начале 2000-х. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе суда.

Отмечается, что суд удовлетворив жалобу на решение голландского суда первой инстанции, который отменил решение Международного арбитража.

«Апелляционный суд в Гааге постановил, что вердикт суда (Окружного суда Гааги от 2016 года — В.Ч.) неверен. Это означает, что арбитражное решение снова в силе», — говорится в пресс-релизе.

Арбитражный суд уточняет, что аргументы Российской Федерации относительно того, почему решение арбитража Гааги от 2014 года должно быть отменено, не имеют под собой оснований и отклонены.

В Министерстве юстиции заявили, что решение суда будет обжаловано, так как апелляционная инстанция «не приняла во внимание неправомерное использование бывшими акционерами ЮКОСа механизма договора к Энергетической хартии».

Напоминим, в 2014 году Международный арбитражный суд в Гааге обязал Россию выплатить бывшим мажоритарным акционерам ЮКОСа рекордную сумму компенсации — 50 миллиардов долларов. Арбитраж установил, что российское государство в начале 2000-х «совершило полномасштабную атаку на нефтяную компанию и ее бенефициаров с целью обанкротить и завладеть активами», одновременно удалив с политической арены главу ЮКОСа — Михаила Ходорковского.

Россия подала на решение апелляцию, и в 2016-м году Окружной суд Гааги отменил постановление Гаагского арбитража. Холдинг GML, представляющий интересы бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа, обжаловала эту отмену.