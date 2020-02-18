Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа
Вера Челищеварепортер, глава отдела судебной информации
Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа за экспроприацию активов в начале 2000-х. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе суда.
Отмечается, что суд удовлетворив жалобу на решение голландского суда первой инстанции, который отменил решение Международного арбитража.
«Апелляционный суд в Гааге постановил, что вердикт суда (Окружного суда Гааги от 2016 года — В.Ч.) неверен. Это означает, что арбитражное решение снова в силе», — говорится в пресс-релизе.
Арбитражный суд уточняет, что аргументы Российской Федерации относительно того, почему решение арбитража Гааги от 2014 года должно быть отменено, не имеют под собой оснований и отклонены.
В Министерстве юстиции заявили, что решение суда будет обжаловано, так как апелляционная инстанция «не приняла во внимание неправомерное использование бывшими акционерами ЮКОСа механизма договора к Энергетической хартии».
Напоминим, в 2014 году Международный арбитражный суд в Гааге обязал Россию выплатить бывшим мажоритарным акционерам ЮКОСа рекордную сумму компенсации — 50 миллиардов долларов. Арбитраж установил, что российское государство в начале 2000-х «совершило полномасштабную атаку на нефтяную компанию и ее бенефициаров с целью обанкротить и завладеть активами», одновременно удалив с политической арены главу ЮКОСа — Михаила Ходорковского.
Россия подала на решение апелляцию, и в 2016-м году Окружной суд Гааги отменил постановление Гаагского арбитража. Холдинг GML, представляющий интересы бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа, обжаловала эту отмену.
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