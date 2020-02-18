Суд Хабаровска приговорил последователя «Свидетелей Иеговы» к условному сроку. Обвинение просило отправить верующего в колонию

​Железнодорожный суд Хабаровска приговорил последователя запрещенной в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы» Евгения Аксенова к двум годам лишения свободы условно. Прокурор запрашивал для него 3 года лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщается на сайте организации.

Кроме того, верующему в течении полугода запрещено покидать свое жилище в ночное время. Аксенова признали виновным в участии в деятельности экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК) из-за того, что он встречался с друзьями и знакомыми в одном из конференц-залов Хабаровска для совместного чтения и обсуждения Библии, песнопений и молитв.

«Следователи утверждают, что на этом мероприятии Аксенов выступает с речью на тему укрепления семьи», — отмечают в организации.

Подсудимый свою вину не признал и собирается обжаловать решение суда, которое считает неправосудным.

Верховный суд запретил деятельность религиозной организации в России в 2017 году. После этого по стране начали возбуждать уголовные дела против последователей «Свидетелей Иеговы». Некоторых из них приговорили к реальным срокам.