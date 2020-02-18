Крымский подросток рассказал о пытках током в отделении полиции. МВД по республике начало проверку

Крымская полиция проверяет информацию об избиении и пытках током семнадцатилетнего Сервера Расильчака в отделении полиции города Саки. Об этом «Открытым медиа» сообщил официальный представитель МВД по республике Крым.

«Данная информация доведена до сведения министра внутренних дел по республике Крым. […] В случае подтверждения информации, изложенной в публикации, виновные будут привлечены к самой строгой дисциплинарной отвественности», — заявил он.

Накануне издание «Крым.Реалии» опубликовало историю подростка, который подвергся пыткам в полицейском участке в конце января. Он рассказал, что ночью машину его друга остановили сотрудники ГИБДД, которые, избив молодого человека, затолкали его в машину и увезли в отделение, где начали пытать током.

«Он несколько раз подносил электрошокер мне к паху, потом они втроем заломали меня. Коля придавил мою голову к полу, Александр Васильевич начал тянуть вверх руки в наручниках, сняли с меня штаны, трусы и просто включили электрошокер на расстоянии и вот чтоб я звук этот слышал», — рассказал подросток, которому полицейские предложили выбрать, как с ним будут разговаривать — «как с человеком или как с животным».

По словам юноши, спустя три часа пыток полицейские обвинили Сервера, который не понимал, что от него требуют, в том, что они вместе с отцом и другом якобы украли деньги с автомойки. После его отпустили, забрав у него 1970 рублей и заставив подписать документ о том, что насилие к нему не применялось.