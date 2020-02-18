«Левада-центр»: большинство россиян видят в Западе друга

Почти 80% россиян считают, что Россию и страны Запада должны связывать дружеские и партнерские отношения. К такому выводу пришли исследователи из «Левада-центра», результаты их опроса приводит Интерфакс.

Врага в лице Запада видят только 3% граждан, еще 16% определили его как соперника. При этом респонденты с большей симпатией относятся к Евросоюзу, чем к США. К Штатам отрицательно относятся 46% опрошенных, а к Евросоюзу — 37%.

Рассказали россияне и о своем отношении к странам Североатлантического Альянса. Так, 52% респондентов сообщили, что России следует опасаться входящих в НАТО стран. Вместе с этим чуть больше трети опрошенных (35%) уверены, что это Западу следует бояться России.

Социологи поговорили с россиянами об отношении к странам Евросоюза и США 23-29 января. В опросе по репрезентативной всероссийской выборке приняли участие 1603 жителя городов и сельских поселений в пятидесяти регионах.